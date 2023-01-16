В автомобиле подозреваемого также нашли более 60 патронов, пригодных для стрельбы из автомата Калашникова и ручного пулемета.

В Одесской области разыскивают мужчину, который под видом сбора средств для Вооруженных сил Украины присвоил деньги граждан. Всего он обманул 26 человек.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, житель города Измаил выставил в сети Интернет видеообращение о том, что осуществляет сбор средств на свой банковский счет для военных, которые стоят на блокпостах и охраняют город. В такой способ "волонтер" собрал от граждан 30 тыс. грн, но на помощь военным их не использовал.

Кроме того, во время проведения санкционированного обыска в автомобиле мужчины правоохранители изъяли 62 патрона, которые, согласно заключению экспертного исследования, пригодны для стрельбы из автомата Калашникова и ручного пулемета.

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После того, как только фигурант узнал, что его привлекут к уголовной ответственности, он покинул свое место жительства, после чего был объявлен в розыск.

"Измаильские полицейские разыскивают подозреваемого в мошенничестве и незаконном обращении с боевыми припасами Далакова Владислава Сергеевича", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мошенничество в Украине: последние новости

В Украине разоблачили новую схему выманивания денег. Мошенники предлагают людям "переключить" их на другую "вышку", чтобы якобы обеспечить стабильную связь при отключении света.

В Киеве будут судить мошенников, которые обманули мужчину. Он неудачно обменял валюту и потерял почти 1 миллион гривен. Злоумышленники совершили несколько реальных обменов валюты на небольшие суммы, чтобы вызвать у потерпевшего доверие.

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