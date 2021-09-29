Несовершеннолетний злоумышленник был пьян, сообщили в полиции.

В Одессе полицейские задержали 17-летнего парня, который угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.

Злоумышленник не смог назвать причину своего поведения, сообщила патрульная полиция Одесской области.

По ее данным, в среду утром, 29 сентября, патрульные получили сообщение, что на проспекте Академика Глушко ходит неизвестный парень и угрожает прохожим предметом, похожим на пистолет.

"17-летний одессит находился в состоянии опьянения и не мог объяснить причину своего поведения", – говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а также мать несовершеннолетнего парня.

Напомним, похожий инцидент произошел в конце марта в городе Измаил Одесской области – пьяный 48-летний мужчина ходил по улице с шумовым пистолетом, перезаряжал его и целился в прохожих. Злоумышленника задержали правоохранители.

По словам мужчины, он угрожал прохожим, поскольку был раздражен из-за того, что ему не продали вино.

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Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк