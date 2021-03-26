В Измаиле задержали мужчину, который ходил по улице и угрожал прохожим убийством.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
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Как сообщается, пьяный 48-летний мужчина ходил по улице с шумовым пистолетом, перезаряжал его и целился в прохожих. Напуганные горожане восприняли угрозы применения оружия как реальные и оповестили об этом правоохранителей.
Полицейским мужчина поясным, что ходил к знакомой за вином, но женщина алкогольный напиток ему не дала, что его и разозлило.
Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. С ним было заключено соглашение о признании виновности. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.
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