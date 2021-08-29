В Одессе мужчина с ноги ударил бабушку и обозвал "б*ндеровкой", а позже утверждал, что не знает, зачем это сделал.
Инцидент в Одессе произошел на остановке "8-я станция Большого Фонтана", сообщает Telegram-канал Xydessa.
По его данным, женщина после удара упала.
В cети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина признался в том, что ударил женщину.
"Ударил женщину, ну обозвал "б*ндеровкой"…", – сказал злоумышленник.
У мужчины спросили, любит ли он лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру, а он ответил: "Я не знаю".
Нападение на бабушку в Одессе – видео с объяснениями злоумышленника
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нанесение легких телесных повреждений, повреждений средней степени тяжести, а также тяжких повреждений – это соответственно ст. 125, 122 и 121 Уголовного кодекса. Степень тяжести повреждений должен определить эксперт.