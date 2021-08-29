Нападение на бабушку в Одессе произошло на остановке, узнали журналисты.

В Одессе мужчина с ноги ударил бабушку и обозвал "б*ндеровкой", а позже утверждал, что не знает, зачем это сделал.

Инцидент в Одессе произошел на остановке "8-я станция Большого Фонтана", сообщает Telegram-канал Xydessa.

По его данным, женщина после удара упала.

В cети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина признался в том, что ударил женщину.

"Ударил женщину, ну обозвал "б*ндеровкой"…", – сказал злоумышленник.

У мужчины спросили, любит ли он лидера Организации украинских националистов Степана Бандеру, а он ответил: "Я не знаю".

Нападение на бабушку в Одессе – видео с объяснениями злоумышленника

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за нанесение легких телесных повреждений, повреждений средней степени тяжести, а также тяжких повреждений – это соответственно ст. 125, 122 и 121 Уголовного кодекса. Степень тяжести повреждений должен определить эксперт.

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Автор: Екатерина Присяжнюк