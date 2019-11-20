Пьяный россиянин в Киеве приставал к прохожим с пистолетом (видео) – соцсети

По информации ветеранской организации, задержанный неоднократно распространял на страницах в соцсети поддержку действий пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса.

На Русановской набережной в Киеве вооруженный гражданин России угрожал прохожим пистолетом Макарова.

Видео инцидента выложило в Facebook объединения Неизвестный патриот.

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Отмечается, что свидетели происшествия обезвредили хулигана и вызвали полицию. Очевидцы предполагают, что у мужчины было наркотическое или алкогольное опьянение.

После поверхностного осмотра у мужчины обнаружили российский паспорт.

По информации ветеранской организации, задержанный неоднократно распространял на страницах в соцсети поддержку действий пророссийских боевиков на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина кавказской национальности и с надписью «RUSSIA» на куртке унизил местную жительницу, потому что она общалась на украинском.