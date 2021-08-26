Свидетели помогли медикам вылезти из скорой.

В Одессе 25 августа при столкновении с иномаркой перевернулся автомобиль скорой помощи.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, авария произошла днем на перекрестке улиц Прохоровской и Мясоедовской.

"Водитель автомобиля Mitsubishi столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, после чего "скорая" перевернулась", - сообщили в управлении.

Читайте также"Не доехали на отдых": на Запорожье в ДТП погибла пара и трое детей-стали известны именаПо словам очевидцев, автомобиль скорой помощи упал на бок. Люди, находившиеся внутри, вылезли наружу из "лежачего авто".

По данным ТСН пострадавшие медики ехали на вызов. Водитель пытался быстро проехать перекресток, но их не пропустили. От удара машина медиков завалилась на бок.

Водители, ставшие свидетелями аварии, остановились и бросились помогать врачам. Медики получили ушибы, обошлось без серьезных травм.

На место инцидента прислали еще одну "скорую" для помощи пострадавшим.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе от нападения ревнивца пострадала местная жительница и ее сожитель. Злоумышленник ударил мужчину ножом в живот, а женщине он разрезал рот.

Авторы: Лариса Козовая, Анастасия Горбачева