В Одессе от нападения ревнивца пострадала местная жительница и ее сожитель. Злоумышленник ударил мужчину ножом в живот, а женщине он разрезал рот.
Об этом сообщили в Telegram-канале"Одесса INFO".
Отмечается, что инцидент произошел на улице Житкова, 54, в районе Бугаевки.
"Мужик на почве ревности разрезал подруге рот (теперь он стал шире), а ее сожителю нанес проникающее ножевое (ранение) в живот. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Кирилловке туристов на надувном матрасе унесло в открытое мореЧто именно так разозлило мужчину и почему он разрезал рот женщине - пока не известно. Также не сообщается и о состоянии пострадавших, получивших ножевые ранения от ревнивца.
Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львовской области подростка ударило током на цистерне с бензином.
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