Автобус потерял управление, когда направлялся в город Эдремит.

На западе Турции перевернулся пассажирский автобус, погибли по меньшей мере 14 человек. Еще 18 пострадавших госпитализированы.

Как сообщает Daily Sabah, трагедия произошла в провинции Балыкесир. Автобус потерял управление, когда направлялся в город Эдремит.

Причины трагедии устанавливают правоохранители.

Ранее в Турции произошла смертельная авария с туристическим автобусом, который направлялся в аэропорт Антальи. На момент ДТП в салоне находились 22 российских туриста, из них девять детей.

Автобус врезался в заграждение, после чего опрокинулся и вылетел на встречную полосу. В результате ДТП четыре человека погибли, а еще 16 получили травмы. Пять человек были в тяжелом состоянии.

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Всех пострадавших доставили в больницы, им оказали медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, 28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились лесные пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

Автор: Дмитрий Захаров