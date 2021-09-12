На кадрах можно видеть, что после удара урной девушка бросается на обидчика.

В Одессе разъярённый мужчина бросил тяжелую урну с мусором в девушку, а затем избил ее в ходе драки.

Видео очевидцев с места событий опубликовано в Telegram-канале XYDESSA. На кадрах можно видеть, что после удара урной девушка бросается на обидчика, а минуту спустя лежит на земле, ее явно ударили по голове. Нападавшего прогнали прохожие.

Причины конфликта неизвестны. Пострадавшая самостоятельно встала и потребовала у очевидцев прекратить съемку.

На видео присутствует сцена насилия и ненормативная лексика

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Ранее в Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры, у которого до этого произошел конфликт с водителем пассажирского автобуса.

По данным издания, водители не поделили дорогу и устроили "обмен любезностями", в ходе движения сигналя и ругаясь друг с другом. Во время того, как маршрутка остановилась, фура ее догнала и "зажала" на остановке.

Водитель DAF выскочил из кабины, прибежал к маршрутчику и несколько раз брызнул из газового баллончика ему в лицо. Газ попал в салон, что вызвало гнев у пассажиров. Они вышли из салона и избили водителя фуры. Тот даже пытался спрятаться в своем авто, но его достали и оттуда. Пострадала даже часть обшивки грузовика, а конфликт удалось прекратить лишь прибывшим полицейским.

Автор: Дмитрий Захаров