По словам очевидцев, стреляли друг в друга люди, находившиеся в двух машинах.

В Одессе на улице произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, инцидент имел место сегодня днем в Киевском районе города.

"Один человек погиб, еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.

В то же время в соцсетях пишут, что стрельба произошла на ул. Академика Глушко возле многоэтажного жилого дома. Якобы стреляли друг в друга люди, которые находились в двух машинах, в одной из них и был убит человек.

Обновлено 17:05. Как уточнили в полиции, сообщение о стрельбе поступило к ним около 15:00. В результате инцидента погибла женщина, в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW.

Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками.

В соцсетях также распространяется информация, что, якобы, мужчина застрелил свою жену и ее любовника, которых застукал вместе.

Другие криминальные новости Одесской области

В конце мая в Одесской области на озере Китай рыбак застрелил человека, искавшего браконьеров.

По данным следствия, трое представителей фирмы, арендующей озеро, вышли на рыболовецком судне на водоем, чтобы найти браконьеров, вылавливающих сетками рыбу. Когда судно проходило под мостом, вблизи населенного пункта Червоный Яр, в их сторону раздался выстрел. Стрелял кто-то из компании, которая находилась на мосту.

По информации местных жителей, на борту моторной лодки был бизнесмен, арендующий озеро, и двое сотрудников частной компании. Компания пьяных мужчин с моста ловила рыбу. Стрелявший мужчина не смог объяснить свои действия, заявив, что "просто был пьян".

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