Злоумышленника задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Одесской области рыбак убил человека, который искал браконьеров.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, 25 мая в правоохранительные органы от врачей поступило сообщение о гибели на озере Китай 46-летнего жителя города Килия. По словам медиков, человек умер от огнестрельного ранения.

Следственно-оперативная группа установила: трое представителей общества с ограниченной ответственностью, арендующих озеро, вышли на рыбацком судне на указанный водоем, чтобы найти возможных нарушителей. В частности, браконьеров, которые вылавливают сетками рыбу и другие биоресурсы. Когда судно проходило под мостом, вблизи населенного пункта Красный овраг, в их сторону раздался выстрел. Стрелял кто-то из компании, которая находилась на мосту.

Один из трех мужчин, находившихся на судне, пожаловался на боль в груди. Его товарищи повернули лодку к берегу и вызвали "скорую". Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть потерпевшего.

Полицейские установили, что человека с моста застрелил из своей пневматической винтовки 31-летний местный житель, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Изъято оружие отправили на экспертизу. "Снайперу", расстрелявшему человека, словно дичь, сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК). Ему грозит 16 лет лишения свободы. Фигурант сейчас находится под стражей.

Подробности убийства

В то же время в соцсетях местные жители пишут, что на борту моторной лодки был бизнесмен, арендующий озеро, и двое сотрудников частной компании. Компания пьяных мужчин с моста ловила рыбу. Зачем подозреваемый стрелял, не очень понятно. Говорит, якобы, "просто был пьян".

Кроме того, как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, фигуранта на месте происшествия не было, его разыскали позже, и, по некоторым данным, он - работник одного из охранных агентств. Злоумышленника опознали свидетели.

Убийства в Одесской области

В апреле сообщалось, что в Одесской области задержали психически больного мужчину, который убил и выпотрошил свою 88-летнюю мать.

В мае в Одессе мужчина убил кружкой прикованную к постели собственную мать.

Напомним, недавно в Одесской области произошло ужасное убийство из-за незаконной рыбалки. Событие произошло в Подольском районе во время драки мужиками, которые решили порыбачить ночью – во время комендантского часа, и пожилыми охранниками пруда.

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