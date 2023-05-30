Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове 33-летний мужчина убил мать и тяжело ранил отца. Сообщение о совершении в Основянском районе города домашнего насилия поступило в полицию 29 мая.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, прибыв по вызову, работники патрульной полиции в тамбуре квартиры обнаружили окровавленное тело женщины без признаков жизни. Кроме того, в квартире на полу лежал мужчина с многочисленными ранениями. Работники полиции оказали ему домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Правоохранители опросили соседей и установили, что к преступлению может быть причастен их сын. Начался розыск подозреваемо и вскоре 33-летнего мужчину обнаружили на территории рынка в Слободском районе – он бежал без верхней одежды, его руки были в крови.

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"Во время семейной ссоры злоумышленник кухонным ножом нанес потерпевшим многочисленные ранения. Орудие убийства мужчина выбросил в мусорный бак. Вещественные доказательства изъяты", – сообщает полиция.

Мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Убийства в Украине

В мае 2023 года трагический инцидент произошел в Одессе. Мужчина убил кружкой прикованную к постели мать. Ужасная история произошла в одной из многоэтажек в Киевском районе города.

На Черниговщине жестоко убили семью с ребенком. Люди ехали покупать автомобиль у знакомого, поэтому имели при себе большую сумму денег. Убийство спланировал именно этот знакомый, приобщив к этому двух сообщников.

В апреле 2021 года в Киеве подросток зарезал родителей с братом и жил с телами несколько дней. Тогда 16-летний юноша нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.

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