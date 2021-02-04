В Одессе будут судить группу молодых людей, совершивших восемь разбоев и грабежей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в конце прошлой недели в суд направлен обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы, подозреваемых в совершении грабежей и разбойных нападений (ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187 УК Украины).
Установлено, что в состав группы входили двое юношей и две девушки, которые в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев на территории Одессы, с применением насилия.
Объектом посягательства злоумышленников были мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.
Таким образом, пострадавшим нанесен ущерб на сумму более 130 тыс. грн.
Как уточнили в прокуратуре, обвиняемые двое парней 2000 и 1998 г. р., а также две молодые женщины - 1998, 1987 г. р.
За совершение указанных уголовных правонарушений сообщникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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