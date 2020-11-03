В Николаеве правоохранители разоблачили группировку квартирных воров-гастролеров, которые обманули полсотни пожилых людей в восьми областях.
Читайте такжеВ Одессе мошенники обыскивают людей, представляясь нацгвардійцями
Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, трое мужчин путешествовали по регионам и искали доверчивых пенсионеров. Называли себя иностранными бизнесменами и говорили, что ищут жилье для аренды. Входили в доверие и спрашивали, могут ли оставить людям свои средства на хранение за вознаграждение.
Когда те соглашались, выспрашивали, где есть надежный тайник и где пенсионеры сами держат сбережения. Потом забирали эти деньги, а взамен оставляли фальшивые банкноты.
На Николаевщине жертвами стали две пенсионерки. У них украли 25 тысяч гривень и ювелирные изделия. Потерпевшие поняли, что их обокрали, лишь когда увидели на деньгах надпись "Сувенир". Воров задержали на выезде из области.
Больше новостей на тему
- В Одессе мужчина зарезал знакомого и спрятал тело на балконе
- "Особо опасный преступник": в Николаеве патрульные жестко задержали пассажира маршрутки без маски (видео)
- Хотел себе джина: в Индии врач купил у мошенников "лампу Алладина" за $90 тысяч
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram