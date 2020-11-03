У потерпевших выспрашивали, где те хранят деньги, а потом подменяли их на фальшивые.

В Николаеве правоохранители разоблачили группировку квартирных воров-гастролеров, которые обманули полсотни пожилых людей в восьми областях.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, трое мужчин путешествовали по регионам и искали доверчивых пенсионеров. Называли себя иностранными бизнесменами и говорили, что ищут жилье для аренды. Входили в доверие и спрашивали, могут ли оставить людям свои средства на хранение за вознаграждение.

Когда те соглашались, выспрашивали, где есть надежный тайник и где пенсионеры сами держат сбережения. Потом забирали эти деньги, а взамен оставляли фальшивые банкноты.

На Николаевщине жертвами стали две пенсионерки. У них украли 25 тысяч гривень и ювелирные изделия. Потерпевшие поняли, что их обокрали, лишь когда увидели на деньгах надпись "Сувенир". Воров задержали на выезде из области.

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Автор: Дмитрий Захаров