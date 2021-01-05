Полиция проводит расследование обстоятельств наезда погрузчика на работницу «Николаевского речного порта».
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
Читайте такжеВ польском Вроцлаве в результате пожара погиб украинец«4 января около 23:39 на территории «Николаевского речного порта» ДП АСК «УКРРЕЧФЛОТ» по вул. Индустриальной в Заводском районе Николаева 23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю работницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не имела на себе светоотражающей жилетки и каски», - говорится в сообщении.
В результате наезда женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.
Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека»).
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