От полученных телесных повреждений женщина погибла на месте происшествия.

Полиция проводит расследование обстоятельств наезда погрузчика на работницу «Николаевского речного порта».

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Читайте такжеВ польском Вроцлаве в результате пожара погиб украинец«4 января около 23:39 на территории «Николаевского речного порта» ДП АСК «УКРРЕЧФЛОТ» по вул. Индустриальной в Заводском районе Николаева 23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю работницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не имела на себе светоотражающей жилетки и каски», - говорится в сообщении.

В результате наезда женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека»).

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Автор: Светлана Макринская