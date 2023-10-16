Артем Лысогор отметил, что оккупанты не обращают внимание на людей.

Оккупанты на БТР устроили аварию во временно захваченном Луганске. Бронетранспортер переехал гражданский автомобиль.

"В оккупированном Луганске БТР переехал гражданский автомобиль", - сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что захватчики не обращают внимание на правила дорожного движения или людей.

"Похожая ситуация на оккупированных территориях уже привычное дело. Недавно грузовик с отметками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился", - говорится в сообщении.

По его словам, россияне на временно оккупированных территориях ни за что не несут ответственности.

"Сколько бы оккупанты не рассказывали из-за постановочных сюжетов в "сми" о том, как хорошо живут оккупированные украинские города - весь мир видит правду. Вот так, в центре города кого угодно может просто переехать БТР, или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. русские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности", - подытожил Лысогор.

Аварии с российскими оккупантами - последние новости

Российские военные крайне нагло ведут себя на временно оккупированных территориях Украины. Часто попадают в аварии, которые нередко заканчиваются смертью пострадавших.

Так, 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района исчезла Ирина Губарева, которая пошла на встречу с подругами. Девочку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша. По одной из версий, ее сбил на автомобиле российский военный.

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