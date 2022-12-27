Мужчину госпитализировали, однако позже он скончался.

В оккупированном российскими захватническими войсками Мариуполе военнослужащие РФ сбили пенсионера и разбили киоск.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в Кальмиусском районе по ул. Покрышкина пр. Металлургов. Машина российских оккупантов вылетела на тротуар.

Военные сбили пожилого человека, который передвигался с помощью палки. В результате ДТП разбит торговый киоск. По словам советника мэра, оккупанты безнаказанно поехали дальше по приезду комендатуры.

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По его данным, мужчину с повреждениями забрала карета скорой медицинской помощи. Позже мариупольское "Сопротивление" сообщило, что мужчина умер.

"Владелица киоска счастлива, что не оказалась "на подвале". Такой закон теперь царит в Мариуполе после "освобождения". Оккупант всегда прав и невиновен. Жизнь и здоровье гражданского украинца ничего не стоит", - подчеркнул Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе

Ранее Андрющенко сообщал, что россияне продолжают перебрасывать военную технику через оккупированный город.

По данным горсовета, российские захватчики планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".

Недавно стало известно, что сейчас лишь до 25% многоэтажек Мариуполя обеспечены централизованным отоплением.

В ноябре сообщалось, что в Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. The Associated Press писал, что в городе нашли около 10 300 новых могил.

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