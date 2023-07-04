12-летняя девочка ушла на встречу с подругами и домой больше не вернулась.

12-летнюю девочку, которую искали возле временно оккупированного Мариуполя, нашли мертвой. Есть версия, что в смерти ребенка виноват российский военный.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. "30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района исчезла Ирина Губарева, которая пошла на встречу с подругами. После поисков, девочку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша", - говорится в сообщении.

По одной из версий, девочку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где его и нашли. "Официальной информации от оккупантов еще нет", - отметили в горсовете.

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"Это не единичные случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов", - констатировали в горсовете.

Ситуация в Мариуполе

После оккупации в городе воцарился рэкет, наркоторговля и другие подобные вещи. А в конце июня появилась информация, что оккупанты начали проверять детей на "лояльность к Украине". Также местных подростков проверяют на причастность к партизанскому движению.

Кроме того, в городе большие проблемы с медициной. Из-за этого многие жители Мариуполя с хроническими заболеваниями не смогли пережить зиму.

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