На месте инцидента работают пиротехники и полицейские.

В Кропивницком раздался взрыв. Инцидент произошел возле спортивной школы. Люди, которые ехали на общественном транспорте по улице Большая перспективная, слышали громкий звук и видели полицейских.

Об этом сообщает издание"Утренний город".

20 августа, примерно в 14:15, жители Кропивницкого услышали взрыв. Инцидент произошел возле остановки и спортивной школы на улице Большая Перспективная.

На место взрыва почти сразу приехала полиция. Правоохранители оградили территорию, также приехали спасатели и пиротехники. По улице, рядом с местом инцидента, перекрыли движение. Из-за этого общественный транспорт движется по другой улице, в городе образовались пробки.

Читайте такжеПоявилось жуткое видео с места "огненного" ДТП в Запорожской области, где погибли пять человекПо словам свидетелей инцидента, которые находились во время взрыва в троллейбусе рядом со спортивной школой, полиция остановила транспорт и высадила всех пассажиров. Почему произошел взрыв и пострадали ли от него люди - пока не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе велосипедист на скорости сбил коляску с малышом. Мужчину на двухколесном транспорте забрала скорая помощь.

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Автор: Полина Кузенко