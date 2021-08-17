До этого считали, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Следователи Днепра переквалифицировали уголовное производство по факту взрыва в центре города с "несчастного случая" на "умышленное убийство" и "самоубийство".

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что 15 августа после взрыва в помещении однокомнатной квартиры обнаружили погибших 55-летнего мужчину и 51-летнюю женщину.

Согласно результатам судебно-медицинского вскрытия, мужчина скончался от колото-резаного ранения грудины, а женщина – от острого отравления оксидом углерода.

"Одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого жена нанесла ножевое ранение мужу, от которого последний скончался. После чего, женщина решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву", – заявили в полиции.

Читайте такжеПри взрыве в Днепре погибли супруги: названа основная причина трагедии (видео)По данному факту следователи Днепровского районного управления полиции открыли три уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 115 (с пометкой - самоубийство) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Катерина Шварц