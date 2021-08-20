Ребенок, по словам отца, не пострадал, а вот велосипедиста забрала "скорая".

На Трассе Здоровья в Одессе велосипедист сбил коляску с ребенком.

По информации Департамента муниципальной безопасности, мужчина 1959 года рождения выполнял маневр, когда рядом находился отец с коляской. В результате велосипедист выехал на встречную полосу и наехал на коляску.

На место вызвали "скорую". По словам отца, с ребенком все в порядке, малыш не получил никаких повреждений.

Велосипедист же потерял сознание. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, от столкновения его отбросило на обочину лицом вниз.

К приезду врачей мужчина пришел в себя. Его забрали в больницу.

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Автор: Катерина Комолова