Со слов отца, с ребенком все в порядке, малыш не получил никаких повреждений / скриншот из видео facebook.com/dmb.omr
На Трассе Здоровья в Одессе велосипедист сбил коляску с ребенком.
По информации Департамента муниципальной безопасности, мужчина 1959 года рождения выполнял маневр, когда рядом находился отец с коляской. В результате велосипедист выехал на встречную полосу и наехал на коляску.
На место вызвали "скорую". По словам отца, с ребенком все в порядке, малыш не получил никаких повреждений.
Велосипедист же потерял сознание. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, от столкновения его отбросило на обочину лицом вниз.
К приезду врачей мужчина пришел в себя. Его забрали в больницу.
скриншот с видео, facebook.com/dmb.omr
скриншот с видео, facebook.com/dmb.omr
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