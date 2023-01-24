Завербованный местный житель передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры для дальнейших ракетных ударов.

В Кропивницком разоблачили российского агента, готовившего ракетный удар оккупантов по местным электроподстанциям.

Как говорится в сообщении СБУ, соратник оккупантов собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

"Прежде всего его интересовали локации местных объектов энергетики. Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком. По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что в случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продолжить серию обстрелов по территории города, используя "наводки" своего агента.

"Однако, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции", - раскрыли детали в СБУ.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого ФСБ РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения.

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

▪️ GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;

▪️ телефоны и компьютерную технику с доказательствами переписки с ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине постоянно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру.

А СБУ сообщила о задержании "последовательницы" Херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которая распространяла вражескую пропаганду.

Всего с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Служба безопасности Украины начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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