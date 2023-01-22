Россияне решили проверить своих агентов и заодно сделать предупреждение Западу, говорят специалисты.

Кампанию по рассылке в Европе писем с бомбами в конце 2022 года осуществили представители ультраправой группировки по заданию российских спецслужб. Об этом пишет The New York Times.

Так, испанские следователи провели расследования по шести эпизодам, когда письма-бомбы были доставлены в посольство Украины, официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, посольство США и другие места. Тогда никто не погиб, но легкие ранения получил сотрудник украинского посольства.

"Американские и европейские официальные лица считают, что российские офицеры военной разведки приказали группе боевиков, которая действительно базировалась в России, осуществить эту кампанию, главными целями которой были премьер-министр, министр обороны и иностранные дипломаты, другие должностные лица", – пишет издание.

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Утверждается, что следствие вышло на группировку "Русское имперское движение", которая имеет центр подготовки боевиков в Санкт-Петербурге и располагает сетью агентов и сторонников в Европе.

Власти США признали эту группировку глобальной террористической организацией и полагают, что она связана с российскими спецслужбами. Отмечается, что представители группировки приезжали в Испанию, где местная полиция зафиксировала их контакты с местными ультраправыми организациями.

Европейские и американские официальные лица, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что этой акцией Кремль, вероятно, показывал Западу, что РФ может устраивать теракты в странах Европы, помогающих Украине.

Кроме того, это могла быть проверка россиянами своих "прокси-групп" на случай, если Кремль решит использовать их, чтобы устроить эскалацию.

"Это выглядит как упреждающий выстрел. Это Россия посылает сигнал о том, что она готова использовать террористов, чтобы атаковать тыловые районы Запада", – заявил экс-координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сейлз.

Письма с угрозами в посольствах Украины

30 ноября посольство Украины в Испании получило подозрительное письмо. При попытке открыть конверт произошел небольшой взрыв, в результате которого сотрудник посольства получил незначительные ранения.

Чуть позже стало известно, что такие же письма с бомбой были разосланы еще по нескольким адресам в Испании.

Однако на этом всё не закончилось. В течение нескольких следующих дней посольства Украины в других странах Европы начали получать окровавленные конверты с глазами животных внутри.