Курировал деятельность группы глава радикального пророссийского движения "SERB".

Сотрудники СБУ арестовали группу предателей, координирующих ракетные удары РФ по Днепру: коллаборантами оказались семь местных жителей, которые присоединились к разведывательной сети главного управления генштаба ВС РФ.

Как отметила пресс-служба Офиса генпрокурора, курировал деятельность группы глава радикального пророссийского движения "SERB". Именно ему коллаборанты передавали данные о расположении объектов энергетической и критической инфраструктуры города, которые потом оккупанты использовали для ударов по Днепру.

Также они сливали фото и видео локации украинской ПВО, военных штабов, транспортных развязок и делились информацией о личностном составе ВСУ.

Видео дня

На данный момент всех членов группы уже задержали. Им сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ведется досудебное расследование.

Ракетный теракт по Днепру

Буквально 14 января оккупанты совершили кровавый теракт против украинского народа, разрушив жилой многоэтажный дом в Днепре ракетой Х-22.

Очередное военное преступление со стороны РФ по состоянию на 19 января забрало жизни 46 украинцев. Еще 80 человек были ранены. На данный момент опознание жертв продолжается.

Официально Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила о завершении поисковых работ на месте завалов 17 января, в 13:00. Тогда сообщалось о 44 погибших, однако с каждым днем эта смертельная статистика увеличивается.

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