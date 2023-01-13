Через свой аккаунт в запрещенной в Украине соцсети он распространял сообщения и изображения, в которых оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по факту распространения информации, содержащей оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По данным следствия, подозреваемый в период апреля-мая 2022 года, используя собственный аккаунт в запрещенной в Украине социальной сети, распространял для неограниченного круга ее пользователей текстовые сообщения и изображения, в которых оправдывалась вооруженная агрессия РФ против нашего государства.

"Подозреваемый в своих заметках поддерживал и популяризировал действия страны-оккупанта в связи с полномасштабным вторжением в Украину, распространял российские фейки, утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты". Также мужчина унижал и негативно представлял представителей органов государственной власти и Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заключением судебной лингвистической экспертизы подтверждается, что тексты опубликованных материалов имеют пропагандистский характер и направлены на оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

На данный момент поклоннику "русского мира" сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Российские коллаборанты в Украине

В Украине регулярно задерживают коллаборантов и сторонников РФ, которые оправдывают, поддерживают и способствуют российской агрессии против нашего государства.

В частности, в Одессе задержали коллаборанта, работавшего на врага в херсонской колонии, где пытали украинцев. Работник херсонской исправительной колонии после захвата города добровольно перешел на сторону оккупантов. Во время освобождения Херсона злоумышленник решил сбежать в Одессу, где пытался "залечь на дно".

Ранее правоохранители задержали российского агента, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны на Черкасщине. Им оказался работник медицинского учреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовал представитель российской спецслужбы.

Контрразведка СБУ в ходе многоэтапной спецоперации в Киевской области разоблачила еще одного агента ФСБ РФ. Пособником оккупантов оказался житель Белой Церкви, которого в декабре 2022 года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

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