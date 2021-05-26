Злоумышленники, разместившие возле колеи подозрительный предмет, призвали "вызвать саперов".

В Кривом Роге взрывотехникам пришлось обезвреживать подозрительную коробку с необычным призывом.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Там отметили, что получили сообщение об оставленном на пути возле станции "Ингулец" неизвестном устройстве. Предмет злоумышленники подписали "бомба", также там был размещен призыв "вызывайте саперов". К коробке был примотан мобильный телефон.

"После тщательного осмотра неизвестного предмета взрывотехники приняли решение о его утилизации. В результате взрывом направленного действия правоохранители уничтожили подозрительное устройство. Сейчас проведен осмотр места, где все произошло. Полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге 17-летний парень поджег свою 21-летнюю сожительницу. По словам правоохранителей, пара поссорилась, и парень облил свою сожительницу легковоспламеняющимся веществом, после чего поджег и скрылся. Девушку с телесными повреждениями забрали в больницу.

До этого в Кривом Роге нашли мертвой пропавшую 20-летнюю девушку - она повесилась на дереве.

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Автор: Юрий Годован