Тело нашли в посадке.

В Кривом Роге Днепропетровской области нашли повешенной 20-летнюю Светлану Сидоренко.

Читайте такжеВ Одесской области нашли повешенным ребенкаОб этом сообщает местный сайт «1-й городской» со ссылкой на пресс-службу Криворожского районного управления полиции.

Отмечается, что 15 мая около 20:30 на линию «102» поступил вызов об обнаружении повешенной девушки. Ею оказалась Светлана Сидоренко, которая пропала 10 мая.

Тело девушки обнаружили в посадке недалеко от магазина АТБ, расположенного по улице Сергея Колачевского. Оно висело на дереве на ремне от сумки.

Причину смерти будут расследовать по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины как самоубийство.

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Автор: Катерина Шварц