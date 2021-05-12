"Минер" утверждал, что заложил взрывчатку в жилом доме, и она может сработать в любой момент.

Вечером 11 мая в Кривом Роге Днепропетровской области неадекватный мужчина назвался «агентом ФСБ» и угрожал взорвать многоквартирный дом. Его задержали.

Читайте такжеВ центре Ивано-Франковска из гранатомета обстреляли BMW X5 (фото)Об этом пишет местный сайт krlife.

В полицию позвонили жители улицы Уфимская. Люди сами задержали злоумышленника и ожидали приезда на место инцидента правоохранителей.

«Минер» утверждал, что заложил взрывчатку в жилом доме, и она может сработать в любой момент. При этом мужчина назывался агентом ФСБ и заявлял, что находится на служебном задании. Он был пьян.

По приезду полицейских «агента» задержали и доставили в отделение полиции. На него составили протоколы об административной ответственности.

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Автор: Катерина Шварц