Вечером 11 мая в Кривом Роге Днепропетровской области неадекватный мужчина назвался «агентом ФСБ» и угрожал взорвать многоквартирный дом. Его задержали.
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В полицию позвонили жители улицы Уфимская. Люди сами задержали злоумышленника и ожидали приезда на место инцидента правоохранителей.
«Минер» утверждал, что заложил взрывчатку в жилом доме, и она может сработать в любой момент. При этом мужчина назывался агентом ФСБ и заявлял, что находится на служебном задании. Он был пьян.
По приезду полицейских «агента» задержали и доставили в отделение полиции. На него составили протоколы об административной ответственности.
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