На шахте Шахтоуправления "Покровское", которая расположена в поселке Удачное Покровского района, произошел взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.
Взрыв произошел примерно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.
По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска.
Читайте такжеПокупатели устроили побоище в супермаркете Киева (видео)Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 единица техники).
От Главного управления для сбора информации вовлечена 1 человек личного состава и одна единица техники.
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