​​​​​​​Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На шахте Шахтоуправления "Покровское", которая расположена в поселке Удачное Покровского района, произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе.

Взрыв произошел примерно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска.

Читайте такжеПокупатели устроили побоище в супермаркете Киева (видео)Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 единица техники).

От Главного управления для сбора информации вовлечена 1 человек личного состава и одна единица техники.

Новость дополняется…

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Автор: Яна Ставская