Местные жители сообщили, что дебошир и раньше вел себя неадекватно.

Мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом в Харькове. Правоохранители уже задержали "подрывника".

Об этом сообщает местный Telegram-канале "ХС.Салтовка".

Инцидент произошел в районе стадиона "Металлист". Житель многоэтажки на ул. Днепровской, 1 грозился взорвать в квартире гранату. По словам местных жителей, "подрывник" и раньше себя вел неадекватно.

Всех жильцов многоэтажки срочно эвакуировали во двор. На место происшествия приехали полицейские, которые задержали буянившего мужчину.

Читайте такжеВ Запорожье произошел масштабный пожар в многоэтажке - подозревают утечку газа (фото, видео)Кроме того, на место инцидента приехала следственно-оперативная группа и газовщики, которые отключили газ.

На данный момент не сообщается, действительно ли у мужчины была граната, а также, что стало причиной такого поступка.

Угроза взрыва в Кабмине

Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета министров. Он продемонстрировал охране боеприпас и стал угрожать его взорвать.

В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители более часа проводили с ним переговоры. Впоследствии его задержали.

Мужчиной, который захватил Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель из Ирпеня Киевской области (по ремонту автомобилей). Впоследствии стало известно, что он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих. Потому и пошел на преступление.

Задержанному бывшему военнослужащему 43 года. В отношении его начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

5 августа мужчине сообщили о подозрении., а 6 августа Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Анастасия Горбачева