Во время разборки в частном дворе предмета, похожего на военное оружие, произошел взрыв, в результате чего парень погиб.

В Киевской области вследствие взрыва неизвестного предмета погиб 16-летний юноша.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка произошел взрыв.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что во время разборки на частном дворе предмета, похожего на военное оружие, произошел взрыв, в результате чего погиб парень 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели, работники Национальной полиции и скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, 24 июля на окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось.

Вас также могут заинтересовать новости: