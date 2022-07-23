Трасса Киев-Харьков перекрыта вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием фуры в направлении Полтавы.
Об этом сообщает Патрульная полиция в Telegram.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло в направлении Полтавы, на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский на 330 км, с участием грузового автомобиля, движение транспорта перекрыто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника.
Полиция советует водителям планировать маршрут своей поездки с учетом информации о ДТП, которое произошло на дороге.
Как сообщал УНИАН, на Киевщине вблизи села Борщев построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом. Таким образом, сообщение между Киевом и Полтавой дорогой М-03 было восстановлено.
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