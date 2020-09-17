Очевидцы аварии вытащили из автомобиля парня и девушку, еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, погибли.

В Запорожье автомобиль BMW врезался в рекламный щит и загорелся.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

На кадрах очевидцев видно, что на месте аварии образовалась пробка, работало несколько бригад спасателей, скорая помощь и полиция.

По предварительной информации, очевидцы аварии вытащили из автомобиля парня и девушку, еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, погибли

Сообщается, что на месте ДТП находился еще один пострадавший молодой человек.

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Автор: УНИАН