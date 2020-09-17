На месте аварии образовалась пробка / фото: Скриншот/Telegram/@itszp
В Запорожье автомобиль BMW врезался в рекламный щит и загорелся.
Об этом сообщает местное издание 061.ua.
На кадрах очевидцев видно, что на месте аварии образовалась пробка, работало несколько бригад спасателей, скорая помощь и полиция.
По предварительной информации, очевидцы аварии вытащили из автомобиля парня и девушку, еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, погибли
Сообщается, что на месте ДТП находился еще один пострадавший молодой человек.
Читайте такжеНа Киевщине в жутком ДТП погибли пять человек (фото, видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Днепре мужчина шел по улице и подорвался на самодельной взрывчатке (фото)
- В Харькове микроавтобус влетел в бригаду ремонтников (фото, видео)
- На Львовщине водитель наехал на дорожных рабочих - все подробности
- Масштабное ДТП на трассе "Киев-Чоп": столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие (фото, видео)
- В Киеве произошла авария с участием сына Шуфрича - СМИ (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram