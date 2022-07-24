Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области призвало аграриев быть внимательными и помнить об опасности.

На окраине Харькова в поле на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Харьковской области.

"В 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле, на окраине Харькова, во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 года рождения погиб на месте, а транспортное средство загорелось", - сообщили в ГСЧС.

К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 20 кв. м.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области призвало аграриев быть внимательными и помнить об опасности. Поскольку часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остаются не обследованными.

Как сообщал УНИАН, 10 июня под Киевом грузовик подорвался на мине оккупантов. Водитель значительных травм не получил.

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