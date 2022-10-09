Парня, нарушившего комендантский час, заставили выполнять физические упражнения. Это все снимала журналистка и комментировала.

В столице терробороновец задержал 23-летнего парня, нарушившего комендантский час. Он заставил нарушителя отжиматься и показал его лицо.

На этот инцидент обратил внимание Александр Биленко, соучредитель дизайн-агентства "Подвал 42" и опубликовал видео.

На ролике можно увидеть вопиющие нарушения не только со стороны представителей ТрО города, но и журналистки муниципального телеканала "Киев" Анжелики Музыченко, которая оказывала моральное давление на 23-летнего нарушителя комендантского часа.

Видео дня

"Терробороновцы задержали еще одного ночного гуляку. Берут телефон на проверку - и шок: в смартфоне сотня фото и видео сексуального характера", - говорится в сюжете канала.

Далее журналистка спрашивает: "Зачем вам контент такого характера?". При этом в кадрах показано и лицо парня, и содержимое его телефона. Дальше - больше - терроборона заставляет его отжиматься.

"Нарушение комендантского часа - это правонарушение, перечень санкций четко прописан в законе "О правовом режиме военного положения". Там нет: физических упражнений, съемки на видео и публикации в соцсетях / СМИ, нет в перечне шейминга и моральных упреков от журналистки", - подчеркнул Биленко.

Он напомнил, что телеканал "Киев" - коммунальный, поэтому снимает такие сюжеты за средства киевлян.

"Они (представители канала "Киев", - УНИАН.) не имели никакого права, в том числе морального, издеваться над человеком, а после публиковать это. Что касается патруля, то я здесь вижу превышение полномочий. Есть закон, нарушение закона одним человеком не является оправданием для нарушения закона другим", - подытожил соучредитель дизайн-агентства.

Комендантский час в Киеве

В Киеве и области комендантский час действует с 23:00 до 5:00.

Депутаты предлагают ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Сумма соответствующего штрафа составит от 510 грн, за повторное нарушение – до 3 тысяч.

Также в МВД предупреждали, что нарушители комендантского часа будут "на карандаше" у военкоматов. У полиции налажено плотное сотрудничество с центрами комплектования ВСУ.