Пострадавшую госпитализировали в специализированное медучреждение.

В Киеве правоохранители, спасатели и неравнодушные граждане спасли женщину от самоубийства.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины полицейские прибыли по вызову на улицу Бориспольскую. Там прохожие услышали, как женщина кричит в квартире, и позвонили в полицию.

"На вызов прибыло сразу два экипажа патрульных - Анастасия Семененко, Дмитрий Дудников, Роман Широкань и Самусева Армине. Когда инспекторы зашли в указанное помещение на 3-м этаже, то увидели женщину, которая сидела в открытом окне, свесив ноги вниз", - говорится в сообщении.

Женщина вела себя нервозно и угрожала прыгнуть, если к ней кто-то приблизится. В определенный момент она наклонилась вперед и выпала, однако патрульные среагировали мгновенно и в последний момент успели схватить ее за ногу.

Потерпевшая сопротивлялась, держать ее становилось все труднее. На помощь полицейским пришли неравнодушные граждане. Вместе они держали женщину до прибытия спасателей, которые с помощью лестницы и веревки затянули ее обратно в квартиру.

Женщину госпитализировали в специализированное медучреждение.

Читайте такжеВ Луцке мужчина зарубил топором жену и дочь - первые подробности (фото)

Ранее в Киеве правоохранители в последний момент спасли от самоубийства 22-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с моста Патона.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что на мосту Патона человек намерен покончить с собой.

Патрульные мгновенно прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, охватив электроопору, стоит женщина. Взволнованная гражданка и сообщила патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и семье. Но полицейские сумели найти нужные слова, поддержали ее и уговорили не прыгать.

В дальнейшем инспекторы сняли 22-летнюю женщину с перил моста и передали врачам скорой помощи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров