Полицейские сумели найти нужные слова, поддержали девушку и уговорили не прыгать.

В Киеве правоохранители в последний момент спасли от самоубийства 22-летнюю девушку, которая хотела пригнуть с моста Патона.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Сегодня ночью в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на мосту Патона человек намерен покончить с собой.

Патрульные мгновенно прибыли на вызов и увидели, что на перилах моста, охватив электроопору, стоит женщина. Взволнованная гражданка сообщила патрульным, что не хочет жить из-за проблем на работе и семье. Но полицейские сумели найти нужные слова, поддержали ее и уговорили не прыгать.

В дальнейшем инспекторы сняли 22-летнюю женщину с перил моста и передали врачам скорой помощи.

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Автор: Денис Прядко