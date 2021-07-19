Животное пыталось вернуться домой во время непогоды, но застряло в окне.

Во время мощного ливня, который сегодня днем атаковал Киев, очевидцы сняли на видео операцию по спасению угодившего в ловушку кота.

Запись опубликована в сообществе "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Турчина в Шевченковском районе столицы.

"Кот, спасаясь от грозы, запрыгнул на своё окно, но оно было открыто на проветривание, а дома никого. Он попытался запрыгнуть через верх - не вышло. Свалился набок и застрял. Фактически, висел на шее", - говорится в сообщении.

На помощь измученному животному пришли неравнодушные прохожие, которые увидели его мучения и спасли кота.

Непогода в Киеве: детали

Сегодня на Киев налетел мощный ливень с грозой. Непогода сопровождалась сильным ветром, который клонил даже большие деревья.

Из-за затопления кассовых залов были временно закрыты станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Позже работу станций возобновили.

Городской пассажирский транспорт курсировал без соблюдения графика движения.

Из-за ливня в Киеве на дорогах провалился асфальт: движение транспорта на нескольких участках было перекрыто или затруднено.

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Автор: Юрий Годован