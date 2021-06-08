В Киеве на территории Байкового кладбища двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Информация о преступлении поступила 7 июня 2021 года на линию "102". Полиции сообщили, что неизвестные отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить.
"Правоохранители, прибывшие на место вызова, "по горячим следам" задержали двоих человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве вандалы разрисовали арт-объект, посвященный политзаключенным Крыма (фото)По факту надругательства над могилой начато уголовное производство (ч. 3 ст. 297 УК Украины).
Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Александр Кистяковский: чем известен ученый
Исследовал и осуществил редакцию выдающегося юридического памятника "Права, по которым судится малороссийский народ" (1879).
Исследовал украинское обычное право, историю права и судебное устройство Гетманщины.
Находясь в Петербурге, исполнял обязанности заместителя редактора украинского журнала "Основа".
Был одним из инициаторов создания и председателем Киевского юридического общества.
Оказывал материальную поддержку в издании украинских книг.
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