Злоумышленников задержали.

В Киеве на территории Байкового кладбища двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Информация о преступлении поступила 7 июня 2021 года на линию "102". Полиции сообщили, что неизвестные отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить.

"Правоохранители, прибывшие на место вызова, "по горячим следам" задержали двоих человек, причастных к совершению этого преступления. Бюст, который стал объектом преступных посягательств, изъяли", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве вандалы разрисовали арт-объект, посвященный политзаключенным Крыма (фото)По факту надругательства над могилой начато уголовное производство (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Александр Кистяковский: чем известен ученый

Исследовал и осуществил редакцию выдающегося юридического памятника "Права, по которым судится малороссийский народ" (1879).

Исследовал украинское обычное право, историю права и судебное устройство Гетманщины.

Находясь в Петербурге, исполнял обязанности заместителя редактора украинского журнала "Основа".

Был одним из инициаторов создания и председателем Киевского юридического общества.

Оказывал материальную поддержку в издании украинских книг.

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Автор: Катерина Шварц