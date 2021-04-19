Компания подростков ради развлечения сбросила один из шеринговых самокатов в реку.

Ранним утром 19 апреля в Днепре несколько подростков решили развлечься и скинули прокатный электросамокат в реку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел около 5 утра на Сичеславской Набережной: полицию вызвала очевидица, а самокат из реки доставал водный патруль.

Подростков нашли недалеко от места происшествия, их было пятеро - двое 13-летних девочек, двое парней 14 и 15 лет, а также 21-летний мужчина. Они рассказали, что скинули самокат для развлечения, сотрудники полиции вызвали родителей хулиганов.

Позже выяснилось, что мобильный телефон одной из девочек находится в розыске, его украли около полугода назад.

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Автор: Олег Давыгора