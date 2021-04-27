Когда родителей начали разыскивать родственники, юноша подался в бега.

В Киеве полицейские задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства.

Читайте такжеЧетыре тела обнаружили в колодце в Одесской области (фото)

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия. Начато уголовное производство.

Накануне, 26 апреля, в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого. По указанному адресу для установления всех обстоятельств выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на месте происшествия правоохранители пообщались с заявительницей и соседями, после чего приняли решение о привлечении работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

Попав в квартиру, полицейские обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

После проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий, было установлено, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших.

«На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции. Подростка задержали во время отработки района в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, при себе он имел нож, который был изъят и направлен для проведения соответствующей экспертизы», - отметил Крищенко.

Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После содеянного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, он прибегнул к побегу.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время фигуранту будет сообщено о подозрении и суд изберет ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Главные новости Украины и мира на утро 27 апреля

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина