Авария на проспекте Лобановского / фото Киев сейчас
В Киеве на проспекте Лобановского сегодня образовалась огромная яма возле проезжей части.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев сейчас".
По информации источника, в указанном месте прорвало трубу. На место уже приехали ремонтные бригады для устранения аварии.
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