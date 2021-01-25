На место приехали ремонтные службы.

В Киеве на проспекте Лобановского сегодня образовалась огромная яма возле проезжей части.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев сейчас".

По информации источника, в указанном месте прорвало трубу. На место уже приехали ремонтные бригады для устранения аварии.

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Автор: Юрий Годован