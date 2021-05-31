В Киеве мужчина насиловал двух несовершеннолетних сестер с согласия их отца.
Об этом сообщает пресс-служба киевской областной прокуратуры.
Установлено, что 53-летний мужчина предварительно договорившись с отцом несовершеннолетних девушек в течение двух месяцев с целью удовлетворения своей половой страсти, вступал в половые сношения с последними.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 155 УК - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Следует отметить, что в сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении отца несовершеннолетних был направлен в Белоцерковский городской суд. По отношению к нему и его сообщнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас судебное разбирательство по делу продолжается.
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