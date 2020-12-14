Нападение на съемочную группу произошло на Выдубычах.

В Киеве неизвестный мужчина напал съемочную группу канала KyivLive, которая снимала сюжет о гололеде в Киеве. Мужчина принялся толкать журналистку и оператора, но подскользнулся на льду и упал.

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Видео инцидента опубликовали в соцсетях и Telegram-каналах, нападение произошло на Выдубычах.

В ролике можно видеть, что журналистка хотела задать вопрос работнице сигаретного киоска, но ее прогнали. Съемочную группу начал толкать мужчина, но вскоре упал. Несмотря на это, он встал и продолжил преследование, несколько раз толкнув журналистку.

Корреспондент заявила, что ее сильно ударили, и она намерена вызвать полицию.

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Автор: Дмитрий Захаров