В 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 квадратных метров.

В Киеве из-за пожара в гимназии эвакуировали 1,5 тысячи учеников.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре в гимназии на улице Княжий затон, 12-А, что в Дарницком районе столицы, поступило в пятницу, 1 октября, в 10:05.

По прибытию спасателей было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 квадратных метров.

До прибытия спасателей были эвакуированы персонал и участники учебного процесса. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров, а в 10:35 - ликвидирован

На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

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Напомним, в Киеве на Русановских садах произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

По предварительным данным, после того, как в доме погас свет, хозяин пошел включать его в щитовой. Когда он это сделал - начался пожар. Тот успел выбежать из дома, его жену вытаскивали оттуда соседи. Женщина получила ожоги - ее передали врачам. В горящем доме остался 43-летний сын пожилых супругов. Свидетели говорят, что он умер страшной смертью - сгорел заживо.

Автор: Денис Прядко