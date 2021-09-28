В коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины.

Харьковчанин упал на обогреватель и сгорел живьем.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Несчастный случай произошел в ночь на 28 сентября в двухэтажном жилом доме на ул. Большой Панасовской, 230/1 в Холодногорском районе.

В коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Он упал на электрический обогреватель и на нем загорелась одежда.

Спасатели на место происшествия не вызывались. Обстоятельства данного несчастного случая устанавливаются.

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11 сентября полиция получила сообщение о пожаре в одном из частных домов села Дубовец. После того, как спасатели потушили огонь, они нашли труп хозяина дома - 56-летнего мужчины, который имел инвалидность и передвигался на костылях. Погибший находился на кровати. Правоохранители осмотрели место инцидента и нашли доказательства поджога дома - возле трупа находилась канистра из-под топлива.

Полиция начала выяснять обстоятельства и быстро задержала подозреваемого - 25-летнего мужчину, который только месяц назад вышел на свободу из мест лишения свободы. Он является родственником погибшего и накануне находился у него в гостях.

Автор: Денис Прядко