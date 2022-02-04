Один грузовик из колонны успел проехать на зеленый сигнал светофора, а другой начал ехать, когда следовало остановиться.

В Дарницком районе Киева произошла авария с военным грузовиком. Авто протаранило на дороге две машины, пострадала 12-летняя девочка.

Как сообщает "Магнолия-ТВ", ДТП произошло на перекрестке проспекта Николая Бажана и Харьковской площади.

По предварительной информации, автомобиль Toyota и микроавтобус Volkswagen двигались по площади на свой зеленый сигнал светофора. В это время по проспекту Бажана ехала колонна военного транспорта.

"Один грузовик успел проехать на зеленый, а другой начал движение на перекрестке, когда на Харьковской площади уже загорелся разрешенный сигнал светофора и машины начали движение. В результате грузовик военных разбил Toyota и микроавтобус. Серьезно пострадала 12-летняя пассажирка Toyota", - говорится в сообщении.

Ребенка забрали в больницу с многочисленными травмами. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

В сети появилось видео момента ДТП.

Как сообщал УНИАН, ранее на Полтавщине столкнулись маршрутка, грузовик, фура и легковушка: 11 человек в больнице.

А под Львовом арматура из грузовика оторвалась и попала в голову женщине из другого авто.

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