Погибли водитель и пассажир легковушки.

На Львовщине в результате столкновения военного грузовика и легковушки погибли два человека.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что 19 октября в 08:20 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в селе Митулин Золочевского района на трассе Львов-Тернополь произошло столкновение двух автомобилей – "Урал" и Volkswagen Caddy.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Caddy", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКровавое ДТП на Харьковщине: шестеро погибших и раненыхИзвестно, что на месте происшествия сейчас работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области в результате ДТП погиб боевой медик и женщина.

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Автор: Светлана Макринская