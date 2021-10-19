На Львовщине в результате столкновения военного грузовика и легковушки погибли два человека.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Отмечается, что 19 октября в 08:20 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в селе Митулин Золочевского района на трассе Львов-Тернополь произошло столкновение двух автомобилей – "Урал" и Volkswagen Caddy.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Caddy", - говорится в сообщении.
Читайте такжеКровавое ДТП на Харьковщине: шестеро погибших и раненыхИзвестно, что на месте происшествия сейчас работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области в результате ДТП погиб боевой медик и женщина.