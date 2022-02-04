Среди пострадавших - водители легкового авто и микроавтобуса, а также девять пассажиров.

На Полтавщине в результате столкновения четырех транспортных средств 11 человек получили травмы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, ДТП произошло 3 февраля около 19:00 на автодороге "Сумы-Пирятин" вблизи села Вишневое Лубенского района.

Во время осмотра места происшествия следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств:

грузовика Renault Magnum под управлением 64-летнего водителя,

легкового авто Cherry Amulet под управлением водителя 1981 года рождения,

микроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter под управлением 40-летнего водителя,

седельного тягача Volvo с полуприцепом SANTI под управлением водителя 1998 года рождения.

По информации корреспондента УНИАН, в аварии разбилась маршрутка сообщением "Сумы - Киев"

В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди травмированных: водители Cherry Amulet и Mercedes-Benz-Sprinter, а также 9 пассажиров маршрутки. Подавляющее большинство травмированных - жители Сумщины и Киевщины. Они госпитализированы.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняет следствие.

Читайте такжеВ России коммунальщики устроили дрифт на снегоуборочной технике (видео)Ранее УНИАН писал, как под Киевом поезд протаранил маршрутку. От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор.

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