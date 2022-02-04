В результате ДТП женщина была госпитализирована.

В селе Сокольники Львовского района во время движения с автопоезда "МАЗ" порывом ветра сорвало тент, который упал на другой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. Вследствие ДТП пострадала женщина.

Об этом говорится в сообщении Полиции Львовской области в соцсети. Там уточнили, что конструкция упала на автомобиль "Рено Кенго", который двигался навстречу, разбила ветровое стекло и травмировал пассажирку легковушки.

"Автопоездом управлял 22-летний житель Яворивского района, за рулем легковушки находился 56-летний житель города Городок Львовского района, травмированная – жительница Городка возрастом 53 года. Ее с телесными повреждениями госпитализировали", - отмечается в сообщении.

По факту следователи территориального подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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